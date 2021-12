Gêmeas siamesas apresentam piora no quadro de saúde

As gêmeas siamesas Fernanda e Júlia Neves, que passaram por cirurgia de separação na última quarta-feira, 13, no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiás, apresentaram piora no quadro de saúde. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 22, Júlia continua respirando com a ajuda de aparelhos e seu estado é considerado gravíssimo, já Fernanda respira com o auxílio de oxigênio inalatório.

Uma das gêmeas já havia apresentado um quadro de instabilidade na última sexta, 15, por causa de um pneumotórax, que é um excesso de ar no diafragma. A irmã dela também piorou durante o último fim de semana.

Os bebês, que nasceram em Itamaraju, no interior da Bahia, eram ligados pelo tórax e abdômen e compartilhavam o fígado e uma membrana do coração.

