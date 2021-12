"Gatos" de água são retirados em Camaçari e Mata de São João

Ligações clandestinas de água, o popularmente conhecido "gato", foram retiradas por uma equipe da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.(Embasa) de um restaurante de Itacimirim, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e de 20 imóveis em um loteamento em Mata de São João também na RMS. De acordo com a Embasa, as ações foram acompanhadas por peritos do Departamento de Polícia Técnica. Os casos aconteceram na semana passada, mas só foram divulgados nesta segunda-feira, 25, pela Embasa.

Segundo Fabrício Santos, gerente operacional da empresa, por duas vezes a equipe da Embasa retirou do restaurante a ligação clandestina. "Eles possuem uma ligação inativa devido a uma dívida de R$ 12.232,80", disse por meio de nota.

A Embasa informa ainda que no município de Mata de São João, equipes da empresa descobriram que 20 imóveis de um loteamento situado no Km 68 da Linha Verde estavam sendo abastecidos por quatro ligações realizadas indevidamente em um trecho de uma adutora da empresa.

De acordo com a e Embasa, o caso foi registrado por meio de um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção Ambiental (DPA) de Praia do Forte.

A empresa esclarece ainda que qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da Embasa e regularizar sua ligação, evitando problemas e corte no abastecimento do imóvel.

