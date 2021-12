Um gato nasceu com duas cabeças em Lucaia, distrito de Planalto, no sudoeste baiano (a 472 km de Salvador). De acordo com a TV Planalto, no interior baiano, o filhote nasceu em uma ninhada com mais três felinos. Os demais não apresentaram anomalia.

A proprietária do bichano, identificada com o prenome Enedina, disse que o gatinho sobreviveu só três dias. Nesse período, ela alimentava o bicho utilizando uma seringa, já que ele tinha dificuldade de amamentar como os irmãos.

O caso inusitado chamou a atenção de moradores do distrito, que foram conferir o gato de duas cabeças.



Confira matéria da TV Planalto com imagens do bichano

Gato nasce com duas cabeças no sudoeste baiano

