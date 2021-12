Garotos morrem afogados enquanto brincavam no Rio Jacuípe

Dois corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 1, no Rio Jacuípe, no distrito de Maria Quitéria em Feira de Santana (a 109km de Salvador). De acordo com o Acorda Cidade, na manhã deste domingo, 31, os primos Paulo Víctor, de 13 anos, e Isaías Freitas da Silva, de 8 anos, saíram do Residencial Campo Belo, no Campo do Gado Novo, sem que os adultos percebessem e foram nadar no rio.

Segundo informações de parentes, o garoto mais velho viu o menor se afogar e ao tentar salvá-lo os dois se abraçaram e como não sabiam nadar acabaram morrendo. O corpo de um dos garotos foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros e o outro por um pescador, após retomarem hoje as buscas iniciadas ainda no domingo.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

