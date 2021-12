Garoto vítima de estupro é transferido de colégio

O adolescente de 12 anos que foi abusado e agredido por alunos da escola municipal Ivo Hering, no centro de Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador, foi transferido de colégio e recebe atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Conforme o relato do garoto, ele foi encurralado no dia 26 de outubro no banheiro da escola por cinco estudantes, com idades entre 11 e 14 anos. O estupro foi confirmado em exame de corpo delito, de acordo com a conselheira tutelar Eugênia Vilanova.

Segundo ela, as agressões ocorreram pela manhã, mas somente à noite, após muito insistir, a avó do estudante conseguiu que ele revelasse o ocorrido. Ela percebeu que havia algo errado com o neto, que também foi agredido com chutes e socos. Apesar dos gritos de socorro do garoto, vigilantes não perceberam ação e as câmeras de segurança captaram as imagens.

A avó do garoto levou o caso para a direção do colégio, que acionou o Conselho Tutelar e, depois, o caso foi encaminhado à Polícia Civil.

O delegado de Luís Eduardo Magalhães, Rivaldo Luz, que preside o inquérito, declarou que os autos seguem na terça-feira, 3, ao Ministério Público da Infância e Juventude, que vai municiar a Justiça com dados para decidir futuro dos menores infratores.

Por meio de nota, a assessoria da prefeitura destacou que a Secretaria Municipal de Educação acompanha as investigações e na próxima semana anunciará as medidas que serão adotadas em relação aos alunos acusados da infração.

