Garoto vai representar a Bahia conduzindo bandeira na final

O estudante Fredie Cadidé Souza Didier, de 13 anos, será o representante de Salvador para conduzir a bandeira de um dos países finalistas da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina, hoje, no Maracanã. A expectativa é grande, pois ele acompanha o futebol europeu e tem como ídolo o argentino Lionel Messi. Do lado alemão, ele admira o meia Toni Kroos.

"A organização disse que eu não poderia tirar fotos e nem falar com os jogadores, mas fico feliz só em estar perto deles", afirmou.

Final no Maraca não é novidade para ele. Flamenguista, contou que estava lá na decisão da Copa do Brasil em 2013.

Fred foi escolhido numa promoção da Coca-Cola. A mãe, Renata, soube do concurso nas redes sociais e fez a inscrição. Ele não sabia de nada quando até receber a ligação da Coca-cola dizendo que foi escolhido.

"Minha mãe quem fez tudo, até o texto, contando a minha relação com a atividade física", disse ele, que pratica esportes desde os quatro anos de idade e joga basquete, futebol, tênis e tênis de mesa.

No início, os amigos não acreditaram na novidade. Mas ao perceberem que era verdade, ficaram felizes por Fred.

"Eles estão torcendo para me ver na televisão", revelou.

Gozação

Fred soube do resultado da promoção no final do mês de maio. "Infelizmente o Brasil perdeu. Fiquei triste por não vê-lo na final. Mas depois fiquei feliz, pois é um evento histórico, uma final de Copa do Mundo no Brasil", afirmou.

Os amigos também não perderam tempo. "Eles disseram que se eu carregasse a bandeira da Argentina, não iam mais falar comigo", contou.

