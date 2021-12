Garoto queimado por madrasta é transferido de unidade médica

O garoto C.M.S., de 9 anos, que sofreu queimaduras de segundo grau após ser atingido por água fervendo, foi transferido para a clínica cirúrgica do Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) .

A criança deu entrada na unidade na noite da terça-feira, 25, com ferimentos nas costas, face e ombros e permaneceu no setor de estabilização, sendo submetido a uma limpeza cirúrgica dos ferimentos.



Segundo nota do hospital, o quadro clínico dele é estável. C.M.S. continua sendo acompanhado por um equipe médica formada por pediatra, cirurgião geral e cirurgião plástico.

Não há previsão de alta médica e nem de transferência da criança para uma unidade especializada em queimados.



O garoto teve o corpo queimado com água quente, jogada pela madrasta Carla Matias Vieira Santos, 27 anos, que está presa no Conjunto Penal de Feira de Santana. O fato ocorreu no último dia 20, mas só foi descoberto na terça-feira, após a polícia receber uma denúncia anônima.



A madrasta foi autuada em flagrante por cárcere privado, omissão de socorro e tortura, além de abandono intelectual, já que a criança foi retirada por ela da escola. O pai do menino, Uelton Batista Santos, foi indiciado por omissão de socorro, por ter visto o filho ferido e não encaminhá-lo ao hospital.

