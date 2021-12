Garoto que precisava de UTI Móvel já está em Salvador

O menino Aldo Emanuel da Rocha Teodoro, de 10 anos, foi transferido através de uma UTI Aérea, de Guanambi (distante a 688 km de Salvador) para Salvador, onde chegou na tarde deste sábado, 7, no Hospital Roberto Santos. O garoto estava internado desde o dia 30, na UTI do Hospital Regional de Guanambi, sentindo fortes dores de cabeça.

A transferência aconteceu após a mãe, Maria Rosa da Rocha Teodoro, de 36 anos, publicar uma carta em um campo de comentários do site da Sesab e depois no Facebook. No texto, a professora pedia que o filho fosse transferido para uma centro mais avançado, já que não se descobriu o que ele tem com os exames feitos em Guanambi.

Já em Salvador, Maria, que veio com o marido e pai de Aldo, o radialista Francisco Teodoro Filho, de 42 anos, agradeçeu "a quem orou por nós". Segundo a mãe, o menino é forte e vai prov"ar isso a todos que não acreditaram nele". No interior, os médicos desacreditaram da recuperação do garoto.

"Fomos à procura de outro neurologista, para que esclarecesse melhor, e pedimos a ele pra discutir. O neuro do hospital se sentiu 'inflamado', falou que poderíamos já doar os órgãos e que cuidasse dos outros dois meninos porque teriam o mesmo problema", escreveu a mãe em trecho da carta.

Maria disse que uma equipe especializada de Neurologia já está tomando conta do filho e já é perceptível alguma melhora. "O pediatra que o recebeu já notou algumas melhoras, nas primeiras 24h, mas me disse também que ainda é cedo, é preciso esperar os exames que serão feitos".

"O hospital prometeu não medir esforços e para ter a certeza do que meu filho tem vão fazer todos os exames", disse.

O Hospital Roberto Santos deve publicar o primeiro boletim médico de Aldo, entre às 14h e 17h, informou Maria Rosa.

