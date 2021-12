Garoto morre eletrocutado ao encostar em fio de alta tensão

Um adolescente de 13 anos morreu na tarde desta terça-feira, 26, após ser eletrocutado por um fio de alta tensão. O caso ocorreu no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações de policiais, Railson da Silva Mendes tentou remover o cabo da via e foi eletrocutado. Não houve condições de afastá-lo, devido ao risco de eletrocução. Ele recebeu uma descarga de cerca de 11 mil volts e morreu na hora.

A Coelba foi acionada para desligar a energia no local e remover o fio. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instito Médico Legal (IML) do município.

