Garoto morre após ser atingido pelo carro do pai

Uma criança de 10 anos morreu após ser atingida pelo carro do pai no município de Luís Eduardo Magalhães ( a 960 quilômetros de Salvador), no oeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 15. O acidente aconteceu no povoado de Galinhos.

David de Oliveira Souza estava brincando em um balanço na frente da casa, enquanto o pai Vanderlei de Oliveira Souza, tentava consertar o veículo. O carro estava com a marcha ré engatada, mas o pai não percebeu. Quando colocou o cabo da bateri,a o veículo ligou e avançou na direção da criança que foi prensada na parede da casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a socorrer o garoto ainda com vida antes de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Mas a criança não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do blog do Braga, a mãe da criança, que está grávida de sete meses, passou mal após saber da notícia e foi internada.

Segundo a polícia, o pai pode ser indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

