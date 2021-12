Garoto indígena é encontrado amarrado em Teixeira de Freitas

Um garoto indígena de 3 anos foi encontrado amarrado com um pano na praça da Bíblia, em Teixeira de Freitas (a 900 km de Salvador) na manhã desta terça-feira, 24. Segundo a assessoria da Secretaria de Assistência Social do município de Teixeira de Freitas, a mãe da criança foi encontrada no bairro Timotão alcoolizada. Conforme divulgado, o bairro é distante do local onde o menino foi encontrado.

A denúncia foi feita por um policial militar que viu a criança e, com auxílio de outra pessoa, que não teve o nome revelado, ligou para o Conselho Tutelar e para a Secretaria de Assistência Social. O garoto foi levado por agentes do conselho que, após localizarem a mãe da criança, encaminharam os dois para o lugar de onde vieram - Machacalis, em Itanhém, próximo à divisa com Minas Gerais.

De acordo com a assessoria da secretaria, não só a indígena e o filho, como cerca de 50 índios retornaram para a Aldeia Vila Nova, em Minas Gerais.

A equipe de reportagem do portal A TARDE tentou contato com o Conselho Tutelar do Município, mas sem sucesso até o fechamento da matéria.

