Garoto é morto em Feira; mãe diz que ele usava droga desde 6 anos

Um adolescente de 13 anos foi morto após ser baleado na cabeça na rua Salmo 39, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Os disparos, feitos por dois homens em uma moto, acertaram também os ombros e as costas do garoto, que morreu no local.

A mãe da vítima disse à polícia que o filho era usuário de drogas desde os 6 anos. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo