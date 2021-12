Garoto de Feira de Santana é agredido dentro de um condomínio fechado em Brasília

Um garoto de seis anos, que passava as férias na casa da tia, em um condomínio fechado em Brasília, foi agredido por um casal. O fato aconteceu durante um jogo de futsal com outras crianças do condomínio.

Tudo ocorreu após um dos garotos tropeçar na bola. Minutos depois, um homem aparece segurando os braços do menino baiano onde ele incita uma outra criança a bater no rosto do garoto. Em seguida, um mulher vai em direção ao menino e o empurra no chão.

De acordo com o portal Acorda cidade, os pais da criança estavam em Feira de Santana pois não conseguiram licença do trabalho. A tia do menino, registou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na última terça-feira, 11.

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que os adultos que agrediram o menino de 6 anos devem responder por "lesão corporal", com pena prevista de três meses a um ano de prisão. Há ainda a possibilidade de eles responderem pelo crime de ameaça e por terem submetido o próprio filho a um constrangimento, crime este previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente", informou a corporação.

