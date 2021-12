Garoto de 5 anos é encontrado morto e padrasto confessa o crime em Itabuna

Um menino de 5 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava com a mãe, na manhã desta quarta-feira, 12, em Itabuna (a 454 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia.

De acordo com o coordenador da 6ª Coordenadoria de Polícia de Interior (Coorpin), André Aragão, a mãe da vítima, Laiane de Jesus Santos, 24 anos, alegou que estava dormindo e não viu, nem ouviu o que poderia ter acontecido.

Já o padrastro, Isac Vieira Lemos, 28 anos, inicialmente negou ter envolvimento com a morte do garoto, mas em seguida confessou o crime. Em depoimento, ele contou que agrediu o garoto com socos e pontapés e o asfixiou.

Ainda segundo o coordenador, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a criança já estava sem vida quando a equipe médica chegou ao local.

Após confessar o crime, Isac Vieira Lemos foi encaminhado para o sistema prisional e o caso ainda está em investigação. De acordo com o site Ilhéus 24h, o sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, 13, na cidade de Ubatã.

