Garoto de 4 anos é encontrado morto perto de rio em Arembepe

Um garoto de 4 anos de prenome Davi foi encontrado morto na manhã deste domingo, 4, as margens do Rio Capivara, na localidade de Arembebe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações do site Portal Abrantes, o corpo da criança já estava em avançada fase de decomposição, o que dificultou a análise dos peritos para examinar se houve agressões.

Isso porque, a mãe do garoto, Graziele Santana, 28, teve um briga com o pai de Davi e saiu de casa sem roupas e levando a criança para um matagal.

Na última quinta-feira, 1, Graziela foi vista em uma comunidade as margens da BA-099 em Arembepe. Populares perguntaram pelo garoto e ela respondeu que ele estava no céu e não podia ficar mais nesse mundo. Em seguida, ela se jogou em frente de um carro e morreu no local.

A suspeita é que ela tenha matado o filho. A estimativa é que ele tenha sido morto há cerca de quatro dias, segundo o site.

