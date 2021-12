Garoto de 13 anos morre vítima da meningite C

Um garoto de 13 anos morreu vítima de meningite tipo C no domingo, 13, em Santo Antônio de Jesus, distante 182 quilômetros de Salvador. Segundo informações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o menino estava internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).

Ainda com informações da Secretaria, foram recolhidos amostras do sangue do menino no hospital e, após exames, a doença foi confirmada. O corpo do garoto foi enterrado no domingo na cidade de Nazaré das Farinhas.

De acordo com a Sesab, em abril, uma menina de 11 anos morreu vítima de meningite C no povoado de Maria Clemencia, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

