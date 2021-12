Garoto de 12 anos morre após queda de cavalo em Quixabeira

Uma criança morreu após cair de um cavalo no povoado de Várzea do Canto, no município de Quixabeira (distante 295km de Salvador), na noite do último sábado, 31.

O garoto, identificado como Geovane Oliveira, de 12 anos, faleceu após o animal escorregar na terra molhada e cair por cima dele.

Após o acidente, o menino foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

