Garoto de 12 anos morre afogado durante batismo em Jaguaquara

Um menino de 12 anos, morreu afogado durante uma cerimônia de batismo realizado neste domingo, 25, na região conhecida como Alto da Serra, na zona rural de Jaguaquara (a 336 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do blog Marcos Cangussu, Kauã Lorran Santos Moura estava acompanhado de outros membros de uma igreja evangélica no momento em que teria se deslocado para a parte mais funda da barragem.

Kauã teria caído e se afogado rapidamente. Uma segunda pessoa, que não teve a identidade divulgada, também teria se afogado mas, conseguiu ser socorrida com vida.

