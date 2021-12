Garoto de 12 anos é morto com tiro no rosto em Feira

Um garoto de 12 anos foi morto na manhã desta sexta-feira, 12, na Rua Acácia, no bairro Rua Nova, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A vítima, de acordo com moradores que presenciaram o crime, foi atingida no rosto. Apesar do ferimento, o jovem teria corrido do criminoso, que estava em uma moto, mas acabou caindo cerca de 50 metros do local de onde foi baleado. Ele morreu no local, antes de ser socorrido.

A polícia de Feira já tem o nome de um suspeito. As informações são do site Acorda Cidade.

