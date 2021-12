Garoto de 12 anos é morto com mais de 20 facadas em Canavieiras

Um menino de 12 anos foi encontrado morto com mais de 20 perfurações de faca nesta terça-feira, 10, na avenida Osmário Batista, no bairro Tancredão, em Canavieiras (a 577 quilômetros de Salvador). O corpo da vítima apresentou cortes no pescoço, um corte profundo na barriga e perfurações nas costas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o garoto tinha envolvimento com tráfico de drogas e a suspeita é de que o crime tenha ligações com a criminalidade.

Um adolescente de 16 anos, suspeito de ter participação no crime, será apresentado nesta quarta-feira, 11, ao Ministério Público Estadual. Ele, que tem um corte de faca em uma das mãos, informou aos policiais que havia bebido até a madrugada do crime com a vítima e com outros envolvidos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo