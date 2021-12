Garoto de 11 anos junta livros e sonha montar uma biblioteca

Há cinco anos, o garoto Ricardo Oliveira Costa, de 11 anos, percorre as ruas de barro da pequena Santanópolis (a 146 km de Salvador), na região de Feira de Santana, com uma missão: recolher livros para montar uma biblioteca na localidade de Sítio Solão, onde mora com a família.



Ele conta que a ideia é compartilhar com a comunidade o conhecimento através da leitura. A biblioteca ainda não foi construída, mas Ricardo já tenta um jeito: "Eu vou nas casas e empresto os livros. Muitas vezes, até dou para que toda família consiga ler. Não temos biblioteca em Santanópolis, mas vou construir uma porque a leitura nos dá conhecimento. E quem mora na zona rural não pode ir todo dia na cidade só para ler um livro".



Visibilidade



A história de Ricardo ganhou o país. Há um mês ele participou de um programa de TV e comoveu as pessoas. Agora, chamou a atenção do repórter fotográfico Antônio Magalhães, 70, que foi a Santanópolis buscar Ricardo para montar um ponto de arrecadação no Mercado de Arte Popular (MAP) de Feira de Santana. Até o final da tarde de quarta-feira, 3, haviam sido arrecadados mais de mil livros.



O ponto de coleta ficará até o dia 30 no MAP, na rua Olímpio Vital, centro, ao lado do SAC 1. "A história dele me comoveu porque se parece muito com a minha. Por isso, fui visitá-lo. Quando eu consegui ler o primeiro livro, eu era muito novo, assim como ele. E assim foi quando eu lancei o meu primeiro livro. Gosto de leitura e de descobrir histórias diferentes, como a de Ricardo", disse Antônio Magalhães.



Os livros serão levados para a cidade de Ricardo numa carreata no dia 5 de julho. "Vamos com uns amigos proprietários de Fusca, em carreata, para entregar os livros arrecadados", contou Antônio Magalhães.



A mãe de Ricardo, a professora Maria José Cerqueira de Oliveira, é só elogios. "Desde pequeno ele sempre mostrou esse gosto pela leitura. Diz que livro não se joga fora, se empresta ou dá de presente", salientou. Ela contou que onde o garoto estuda, a Escola Municipal São Judas Tadeu, no município de Irará, sempre foi incentivado. "Ele já arrecadou mais de cinco mil livros e não quer parar até construir a biblioteca. E sempre contou com o apoio das professoras da escola", disse.



Além do gosto pela leitura, Ricardo, um menino franzino, mas decidido, gosta de plantas e animais. "Vou ser biólogo", garante. Vestido sempre de terno e com uma pasta na mão, Ricardo sai a pé pelas ruas arrecadando o que pode para realizar seu sonho de gente grande. "Vou construir a biblioteca para que fique aberta para todos lerem quantos livros puder", almejou.

