Garoto de 11 anos é morto com tiro em São Sebastião do Passé

A morte de Breno Cardeal Souza, de 11 anos, ainda é um mistério para a Polícia Civil. O garoto morreu na noite da segunda-feira (2), no povoado de Água Preta, em São Sebastião do Passé (Região Metropolitana de Salvador).

Segundo o major José Luís Ventura, comandante da 10ª CIPM (Candeias), o menino foi encontrado morto, com um tiro na nuca, dentro do bar da família, na Fazenda Gitai. Contudo, uma fonte afirmou à reportagem que Breno foi atingido acidentalmente por um amigo, também criança, que estava com a arma de um familiar, que seria um PM.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, o garoto já estava morto. “Fomos acompanhado o Samu, mas, infelizmente, a criança já estava morta. Ele estava caído no bar que funciona na residência”, contou o major.

Ainda conforme ele, além de Breno, outras pessoas estavam no imóvel. “Ninguém falou nada, não sabemos como aconteceu, quem atirou. As testemunhas que estavam lá no local foram levadas para a delegacia”, completou Ventura.

O corpo de Breno foi liberado na manhã desta terça-feira, 3, do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML) e sepultado no cemitério municipal de São Sebastião, às 16h30.

Polícia ainda busca pistas

O caso é investigado pela Delegacia de São Sebastião. A reportagem entrou em contato com a delegada Joana Angélica Santos, mas ela disse que o levantamento cadavérico havia sido feito por uma equipe de plantão do Serviço de Investigação de Local de Crime da Região Metropolitana e ainda não tinha informações sobre o caso.

