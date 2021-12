Garoto de 10 anos promete não dirigir mais

O menino de 10 anos flagrado dirigindo um carro na BR-324 prometeu ontem não repetir a travessura. Ele levantou por volta das 6h da manhã de domingo, pegou a chave do automóvel de uma vizinha e saiu dirigindo.



Segundo a dona de casa Ioflânia Santos, 32, seu filho disse que viu a chave do carro pendurada e, "na cabeça dele", ficou repetindo a pergunta "pego ou não pego?".

A criança saiu do bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, e decidiu visitar a madrinha em Feira de Santana, distante 109 km. "Ele nunca fez isso; o pai viaja e o carro fica parado aí direto", disse Ioflânia.



Experiência



A dona de casa contou que o filho costuma manobrar o carro do pai, mas nunca percorreu mais que 50 metros. "Ninguém ensinou ele a dirigir, aprendeu observando o pai e outras pessoas", assegurou a mulher.



O menino, porém, disse que já dirigiu no interior do estado, em locais sem movimento de veículos ou pessoas. Foi parado na rodovia federal pelo motorista de uma caminhonete Ranger, que percebeu tratar-se de uma criança ao volante.



Baixa velocidade



"Ele disse que dirigia a 40 quilômetros por hora quando uma Ranger deu uma fechada e ele freou de vez", afirma a mãe do garoto, completando: "Eu estava na igreja quando a vizinha me ligou do posto da polícia. Pensei que roubaram o carro dela e meu filho havia sido sequestrado".



Após dirigir por 20 quilômetros, a criança foi parada 50 metros depois do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), à altura de Simões Filho, para onde foi levada. Em seguida, foi conduzida ao Conselho Tutelar de Castelo Branco, em Salvador.



Apuração



Segundo informações obtidas no Conselho Tutelar, o caso ficou de ser encaminhado ao órgão de Lauro de Freitas, para que seja melhor apurado o que motivou da atitude do garoto, de pegar um carro e procurar parentes em outra cidade.



Ioflânia disse que o filho é bem inteligente e gosta muito de carros. E no sábado até fez o simulado do Detran, pela internet. "Desde pequeno, aprende as coisas com muita facilidade. Como a gente viaja sempre, ele já conhecia a estrada", aposta. O garoto tem 1,50 m de altura e cursa o 6º ano do ensino fundamental.

