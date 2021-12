Garoto de 10 anos faz exposição para arrecadar dinheiro para despesas de cirurgia

O talento do garotinho Daniel Neves, 10 anos, que nasceu com rins policísticos e fibrose hepática e descobriu o dom da pintura durante tratamento de hemodiálise, será exposto na próxima sexta-feira, 1º, às 18h, no São Salvador Hotéis e Convenções, no Stiep.

Os quadros são criados por Daniel a partir de imagens que ele vê e imagina e custarão entre R$ 50 a R$ 600. A família dele pretende usar o valor arrecado para custear as despesas de parte do tratamento dele. O menino vai viajar para São Paulo para fazer uma cirurgia renal.

Conforme a mãe dele, Cleidmar Neves, o transplante será realizado na capital paulista, porque além de um nefrologista (profissional que trata de doenças relacionas aos rins), é necessária também a presença de um patologista durante o processo cirúrgico. O hospital que realiza esse tipo de cirurgia em Salvador, não dispõe desse segundo especialista.

"Já estamos indo para consultas em São Paulo. E quando ele for operado, teremos que ficar cerca de quatro a cinco meses lá. Com isso, teremos que alugar uma quitenete, porque, se ficarmos em casas de apoio há grandes chances dele pegar um infecção", informou.

A arte terapeuta e psicopedagoga, Cristina Fonseca, que acompanha Daniel, falou a importância da exposição para o menino. "É uma iniciativa que vai além de arrecadar dinheiro. A intenção também é incentivar Daniel a não desistir de pintar e, principalmente, em tentar conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos", concluiu.

Entre suas pinturas, Daniel fez um quadro intitulado de 'Nossa Senhora dos Rins' e outro onde mostra como será o momento da cirurgia. "Ele fez uma tela, onde diz se encontrar em uma maca e sendo operado. Nessa mesma arte, desenhou um anjo acima da cabeça dele, abençoando a cirurgia," comentou a psicopedagoga.

adblock ativo