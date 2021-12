Garoto conta com ajuda de internautas para realizar sonho de se tornar bailarino

Após ser aprovado na seleção nacional da renomada Escola de Teatro Bolshoi, no fim do ano passado, o pequeno Jonathan de Araújo, 11 anos, mudou-se de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, para a cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Ele só conseguiu os recursos da viagem e permanência ao longo do ano, graças a uma vaquinha realizada. Entretanto, os recursos estão no fim e a família do jovem não sabe como garantir que ele continue se preparando para realizar o sonho de representar a Bahia como um grande bailarino pelo mundo.

Diante do risco de Jonathan ter que interromper o curso no Bolshoi, a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB) decidiu lançar uma vaquinha virtual para garantir o orçamento dele em 2020. O valor de R$ 40 mil definido como meta corresponde à soma das despesas anuais da família em Joinville ao longo de 2020, quando ele irá cursar o segundo ano do curso.

“Temos uma prestação de contas detalhada de como cada centavo foi gasto na vaquinha que realizamos no início deste ano e podemos passá-la para quem tiver interesse de conhecê-la”, disse a presidente da ACEB, Marinalva Nunes.

Os interessados em participar da Vaquinha que vai garantir a continuidade do curso de Jonathan no Bolshoi devem acessar o link através do site oficial.

adblock ativo