Garota de apenas 12 anos segue desaparecida em Itabuna

A jovem Carla Nascimento, de 12 anos, segue desaparecida em Itabuna (distante a 426 km de Salvador), no sul do estado. Os familiares não possuem notícias da menina há exatamente uma semana, no dia 19 de agosto.

De acordo com o Verdinho Notícias, ela é moradora do bairro Parque Boa Vista, e estudante do colégio Flávio Simões, no bairro Califórnia Segundo o pai da garota, José Carlos, alguma pessoa tem respondido as mensagens pela rede social dela.

Informações sobre a menina podem ser pasasdas no telefone (73) 99156-8499, além da polícia civil, por meio do número 197, ou polícia militar, no 190.

adblock ativo