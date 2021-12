Garota de 12 anos morre após tentar atravessar a BR 101 em Itabela

Uma menina de 12 anos morreu na tarde desta terça-feira, 16, após ser atropelada no KM 749 da BR-101, trecho de Itabela (a 676 quilômetros de Salvador). L. N. de. A., retornava do colégio, quando desceu de um ônibus escolar na rodovia e, ao atravessar, foi pega por outro ônibus, que transportava alunos para faculdade.

De acordo com o site Giro de Notícias, o veículo do acidente, foi preso e ficou a disposição da Delegacia de Policia Civil de Itabela que deverá abrir um inquérito policial, para ser decidido se houve crime de possibilidade por parte da Secretaria de Educação e dos envolvidos no acidente.

Por conta disso, as aulas da rede pública municipal de Itabela serão suspensas nesta quarta-feira, 17, devido à morte da estudante. A suspensão das aulas foi confirmada pela Secretária de Educação, Christiany Coelho Grassi, ao site Bahia Dia a Dia.

O corpo de L. será levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Eunápolis, para ser examinado pela perícia.

adblock ativo