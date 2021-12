Garis vivem o risco diário de cortes, quedas e atropelos

Após o caso do gari Raimundo de Souza, atropelado na Pituba enquanto trabalhava, a segurança desses profissionais começou a ser debatida. São expostos a diversos riscos, como cortes, quedas do caminhão e atropelamentos.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública da Bahia (Sindilimp), Edson Araújo, levantamentos do sindicato apontam que na Bahia acontecem entre cinco e dez acidentes com profissionais da área todos os dias.

"Os profissionais muitas vezes não usam o equipamento de segurança, pois acham que ele atrapalha no serviço", disse Araújo.

Outros casos

O gari Pablo Souza, 24, foi vítima de objetos cortantes descartados de forma inadequada. Ele trabalha há seis anos no ramo e já se acidentou com uma garrafa de vinho.

"Temos que ter muita atenção. Quando me feri, levei sete pontos na perna", contou. Adailton Neres, 47, já passou por várias situações durante os 28 anos de profissão. Perdeu um amigo (vítima de leptospirose, doença que adquiriu trabalhando) e, certa vez, quase entrou em luta corporal na rua, com um bêbado. "Ele queria me bater. Tive que me defender com a pá", narrou Neres, aos risos.

Para o engenheiro de segurança do trabalho João da Hora, é necessário um estudo amplo para determinar os equipamentos adequados para esse tipo de profissional.

"Além dos equipamentos básicos (como bota, luvas e protetores auriculares), é preciso analisar todos os ambientes que o profissional frequenta, para determinar os outros equipamentos necessários", explicou.

O superintendente da Transalvador, Fabrizio Muller, afirmou que, com base no Código Brasileiro de Trânsito, é vetada a locomoção de garis fora do caminhão de lixo: "Eles podem até ter o veículo apreendido", disse.

A TARDE entrou em contato com a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador para repercutir a situação, mas a presidente Kátia Alves informou que a empresa terceirizada Revita é a responsável pela atuação no setor.

Em contato com a Revita, a equipe de reportagem foi informada que a responsável pelo assunto estava em viagem no exterior e não haveria outra fonte para responder.

