Garis paralisam as atividades em Feira de Santana

Os agentes de limpeza da Sustentare, empresa responsável pela coleta de lixo em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, 10, devido ao atraso no pagamento do salário.

Os garis decidiram manter os veículos, que são utilizados no serviço de coleta, na garagem até que haja uma resolução por parte da diretoria da empresa. Uma reunião já está sendo realizada também nesta manhã com membros do sindicato da categoria.

adblock ativo