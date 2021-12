Garimpeiro é preso com dinamite usada em assalto a banco

O garimpeiro Sílvio Alves de Santana, de 35 anos, foi preso na última quinta-feira, 15, em Pindobaçu, distante 414 km de Salvador, com um lote com 11 bananas de dinamite. Sílvio é suspeito de fornecer explosivos para quadrilhas envolvidas em assaltos a agências bancárias naquela região.

Segundo a coordenadora regional em exercício, delegada Maria Elisa Patriota, que comandou a operação, as investigações apontaram que o material encontrado na casa de Sílvio corresponde a um lote que, desviado de um garimpo da região, está sendo utilizado em assaltos a banco registrados recentemente, em cidades vizinhas. "Com a apreensão, conseguimos frustrar, pelo menos, onze novas ações criminosas", salientou a delegada.

Sílvio foi autuado em flagrante com base no Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento pela posse ilegal de explosivos e ficará custodiado na carceragem da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), à disposição da Justiça.

As investigações vão prosseguir para identificar outros fornecedores de explosivos e integrantes de quadrilhas de assalto a banco.

