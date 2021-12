Gari é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Um gari foi assassinado enquanto trabalhava na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Antônio Diego Oliveira de Jesus, 24 anos, recolhia o lixo na rua Elpídio Nova, no bairro de São João, quando foi atingido por tiros, por volta das 21h40 desta sexta-feira, 22.

Segundo informações do site Acorda Cidade, André Ribeiro, titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira, soube por colegas de trabalho de Antônio que dois homens em uma moto realizaram os disparos contra o jovem.

Ainda não se sabe a motivação ou autoria do crime. As imagens das câmeras de segurança do local serão utilizadas nas investigações.

O corpo do agente de limpeza foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. Antônio não possuía passagens pela polícia.

