Garçom é preso com 40 caixas de leite furtados de mercado em Itabuna

Um garçom foi preso com 40 caixas de leite furtados de um supermercado em Itabuna (a 434 quilômetros de Salvador). Thiego Cosme Gomes Costa foi encontrado dentro do Condomínio Jubiabá, no bairro Nova Ferradas, nesta terça-feira, 1º.

O suspeito estava dentro de um carro modelo Pálio, placa NZV-8535, quando foi preso. Uma mulher, não identificada, que também estava no veículo, foi conduzida para a delegacia da cidade e liberada em seguida.

Os militares encontraram dentro do carro 40 caixas com 12 sachês de leite em pó e mais sete avulsos. Havia também um fardo de fraldas descartáveis, dois pacotes de três quilos de ração e 2 mil em espécie, além de oito cartões de crédito no nome dele.

Segundo o blog Verdinho Notícias, o garçom confessou em depoimento que recebeu ajuda de três ex-funcionários do Supermercado Itão, de onde as mercadorias foram furtadas. Os outros envolvidos ainda não foram localizados.

Material foi encontrado dentro de um carro

