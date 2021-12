Garçom é morto enquanto cortava cabelo em Ilhéus

Um garçom de 29 anos foi morto na noite desta terça-feira, 9, enquanto cortava o cabelo em uma barbearia na avenida Lomanto Júnior, no município de Ilhéus (a 460 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 18h30. A vítima, Antônio Barboza Santos Souza, tinha acabado de sair da Cabana Canoa, na praia onde trabalhava.

Momentos antes do crime, o assassino foi visto descendo em um carro preto. Ele entrou no estabelecimento e atirou na cabeça e no braço da vítima, que morreu no local. Após o crime, o bandido fugiu. Até a manhã desta quarta-feira, 10, ele não tinha sido identificado.

O corpo do garçom foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. Informações iniciais levantadas pela polícia dão conta de que Antônio não tinha envolvimento com crimes. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Ilhéus.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos.

