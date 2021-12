Ganhadores da Mega da Virada não são vistos em Teofilândia

Ninguém sabe, ninguém viu. Esta é a impressão que fica quando se pergunta pelos ganhadores da Mega-Sena da Virada no município de Teofilândia. Certeza mesmo é de que os 22 sortudos do concurso 1.560 precisam sair da cidade (se não já o fizeram) para reclamar o prêmio onde houver uma agência da Caixa Econômica Federal. As mais próximas de Teofilândia ficam em Araci e Serrinha, ambas a 25 quilômetros de distância.

Teofilândia fica na região sisaleira baiana, às margens da BR-116 Norte, a cerca de 195 quilômetros de Salvador. Ali, na casa lotérica Rubi, foi feita a aposta de um dos quatro bilhetes premiados em todo o Brasil.

Os ganhadores são lotados no Hospital Municipal Waldemar Ferreira de Araújo e investiram R$ 100 reais em um bolão. Dali, também saíram as dezenas 20, 30, 36, 38, 47 e 53, que garantiram a cada acertador cerca de R$ 2 milhões na conta bancária (a mega reservou um total de R$ 224,7 milhões).

Medo

"É o medo de sequestros, roubos e pelas suas próprias vidas", apostou um morador, que pediu para não divulgar o nome, ao referir-se à falta de informações sobre os novos milionários.

Uma das pessoas não encontradas no município é Maria Lucia, ausente desde quarta-feira, 1º. Há mais de 20 anos funcionária do hospital, deixou para trás uma casa precária onde se via do lado de fora apenas uma cadela, um cachorro e algumas galinhas ciscando.

"Só sei dizer que por volta das 22h um carro parou em sua porta, pegaram algumas coisas e ela partiu. Acho que perdi uma amiga, mais estou muito feliz pela sua conquista", disse a vizinha de Maria.

O hospital da cidade teve nesta quinta, 2, 22 ausências bem justificadas: duas cozinheiras, quatro funcionárias da limpeza, cinco motoristas, cinco técnicas de enfermagem, três vigilantes, uma enfermeira, uma recepcionista e um diretor.

Tudo leva a crer que o grupo não esteja nem um pouco preocupado com uma possível perda do emprego.

