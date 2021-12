Galpão para desmanche de caminhões roubados é desmontado em Conquista

Um galpão utilizado para desmanchar caminhões roubados foi desmontado pela polícia em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Dois homens foram presos em flagrante durante a ação, que ocorreu na última sexta-feira, 14, e foi divulgada nesta segunda, 17. O proprietário do imóvel ainda é procurado.

O flagrante aconteceu após equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste receberem uma denúncia de que um caminhão roubado em Itaberaba foi visto no Distrito Industrial de Imborés, em Conquista. Durante as buscas, os militares encontraram o veículo no galpão, localizado na Rua 08.

No momento da abordagem, três homens que estavam no local tentaram fugir. José Aldson Leão de Souza e Antônio Márcio de Almeida Silva acabaram presos. Já o criminoso conhecido como 'Rubão' conseguiu escapar e segue foragido.

José Aldson de Souza e Antônio Márcio Silva foram presos em flagrante

No imóvel, foram apreendidos 17 veículos, entre eles 13 caminhões, diversas peças automotivas, três baús, motores de caminhões, documentos, bloqueador de rastreador, placas, uma espingarda calibre 12, munições e dois coletes balísticos.

O caso foi registrado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma, receptação e associação criminosa.

Peças automotivas, baús, motores de caminhões, documento e bloqueador de rastreador estavam no galpão

