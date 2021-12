Galpão desaba e causa uma morte em Simões Filho

O desabamento de um galpão deixou pelo menos duas vítimas na tarde desta quarta-feira, 26, no município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu por volta das 15h, no bairro do CIA I, quando, de acordo com testemunhas que presenciaram o desabamento, um caminhão que estava realizando manobra no local colidiu com uma estrutura de sustentação do galpão, causando o desastre.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) das polícias Civil e Militar, duas vítimas – uma ainda não identificada – estavam no local na hora do desabamento, e uma delas, Genivaldo de Jesus, 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao CIA I, mas não conseguiu entrar na área afetada porque o local corria risco de novos desabamentos.

Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para realizar buscas e encontrar a outra vítima, que teria ficado presa entre os escombros após a queda da estrutura do galpão. As buscas se estenderam até a noite, mas a vítima ainda continuava desaparecida até o fechamento desta edição.

