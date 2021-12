Galináceos e ovinos batem recordes históricos de produção na Bahia, aponta IBGE

O ano de 2019 foi majoritariamente positivo para a pecuária baiana, segundo os resultados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), realizada pelo IBGE desde 1974. Houve crescimento de quase todos os rebanhos frente a 2018. A única exceção foi o efetivo de equinos, que se reduziu em 0,7% (menos 3.324 animais), chegando a 505,6 mil cabeça.

Dentre os efetivos da pecuária, um dos principais destaques positivos na Bahia foi para os galináceos (grupo que engloba frangos para corte e galinhas poedeiras). Entre 2018 e 2019, o plantel desses animais passou de 44,2 milhões para 49,4 milhões, mostrando um crescimento de 11,6%, que representou mais 5,2 milhões de cabeças em um ano.

Foi o terceiro maior incremento do país, tanto em números absolutos quanto em taxa de crescimento, e fez como que o efetivo baiano de galináceos atingisse, no ano passado, seu patamar recorde nos 45 anos da PPM.

O aumento na quantidade de galináceos na Bahia, em 2019, veio depois de dois anos seguidos de quedas e foi puxado pelo crescimento do efetivo destinado ao abate, que passou de 38,2 milhões para 43,3 milhões animais, entre 2018 e 2019 (13,6%). Por outro lado, o número de galinhas poedeiras (para produção de ovos) mostrou leve recuo, de 6,08 milhões para 6,04 milhões de animais (0,6%).

Em 2019, Barreiras (6,9 milhões de animais), Conceição da Feira (4 milhões) e Luís Eduardo Magalhães (3,2 milhões) eram os municípios baianos com os maiores plantéis de galináceos.

Água Fria teve o maior aumento no número de galináceos entre 2018 e 2019. Em apenas um ano, o efetivo do município quase se multiplicou por seis, indo de 259 mil para 1,5 milhão (492,2%). Com o resultado, Água Fria passou a ter o 9o maior plantel de galináceos da Bahia, no ano passado (em 2018, era o 21º).

Apesar do bom desempenho entre 2018 e 2019, a Bahia se manteve, no ano passado, com o 8º maior efetivo de galináceos do país, respondendo por 3,4% do total nacional, que foi de 1,5 bilhão de animais (+0,1% em relação a 2018).

Paraná (389,2 milhões de animais, 26,5% do total nacional), São Paulo (205,1 milhões, 14,0%) e Rio Grande do Sul (154,6 milhões ou 10,5%) têm os maiores plantéis.

Outros produtos

Dentre os produtos de origem animal investigados na Bahia, apenas os ovos de galinha mostraram diminuição quantitativa, de 3,7%, chegando a 83,2 milhões de dúzias.

O valor total da produção animal no estado cresceu pelo terceiro ano consecutivo (8,7%) e atingiu seu recorde histórico, R$ 1,6 bilhão. Só o mel teve um valor de produção menor em 2019 do que em 2018 (5%, ficando em R$ 26,1 milhões).

O valor da aquicultura baiana voltou a crescer (22,4% frente a 2018) e foi a R$ 146,1 milhões, também atingindo seu patamar mais alto desde que a atividade passou a ser investigada pela PPM, em 2013. Houve altas nos valores das produções em cativeiro de peixes (11,7%, chegando a R$ 91,3 milhões) e camarões (70,9%, indo a R$ 46,8 milhões).

Contudo, os valores dos alevinos sofreu um recuo (20,4%, indo a R$ 7,7 milhões), além de ostras, vieiras e mexilhões (52,4%, ficando em R$ 252 mil).

