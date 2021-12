GACC-BA e Arena promovem feijoada beneficente em novembro

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA) em parceria com a Arena Fonte Nova promovem no dia 9 de novembro uma feijoada beneficente em prol da instituição.

O termo para a concessão de uso do estádio foi assinado nesta segunda-feira, 5, pelos presidentes da GACC e da Arena, Roberto Sá Menezes e Dênio Cidreira, respectivamente.

Toda a renda obtida no evento está destinada às despesas com exames necessários aos pacientes com medicamentos complementares, próteses, óculos e aparelhos ortopédicos.

O grupo atua há 31 anos no estado, fornecendo assistência psicossocial, médica e financeira a crianças e adolescentes com câncer.

