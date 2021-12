Gabriela Viegas, miss Ilhéus 2018, é encontrada morta

Coroada Miss Ilhéus em 2018, a estudante de medicina Gabriela Viegas foi encontrada morta no sábado, 3, em Belo Horizonte (MG). A informação foi confirmada nas redes sociais da Associação Atlética Acadêmica Antônio Carlos Vieira Lopes (AAAACVL), entidade que pertencente à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde ela cursava (confira íntegra da nota abaixo).

De acordo com o missólogo Ricardo Mello, Gabriela, que travava uima luta contra a depressão, teria cometido suicídio. A jovem era noiva do consultor fitness Lucas Ferrara.

"Gabriela Viegas acaba de perder a batalha contra a depressão. Meus sinceros sentimentos aos amigos, família e a todos os amantes do mundo miss que sofrem ao descobrir da pior maneira que suas deusas não estão imunes a esta triste doença. Descanse em paz", afirmou ele.

Conforme a família, o velório de Gabriela acontece neste domingo, 5, a partir das 16h, na funerária SAF, no bairro de Conquista, em Ilhéus (distante a 462 km de Salvador), e será aberto ao público. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira, 6.

Luto

Nas redes sociais de Gabriela, seguidores expressaram suas condolências nas postagens. O coach de misses e grande amigo de Gabriela, Maykon Soares, também lamentou a morte da estudante por meio do seu perfil nas redes sociais.

"Hoje eu perdi a amiga mais querida que eu tinha, que mais se preocupava comigo. Ela me amava do jeito que sou, não me julgava, só me amava. Qualquer dorzinha que eu tinha, ligava para ela. Ela sempre me ajudava. Ela foi a miss mais miss que eu tive. Mais grata, mais humana, mais solidária. O que farei da minha vida sem os conselhos dela, sem o amor dela?!", escreveu.

