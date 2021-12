Fundo social oferece até R$ 10 mil subsidio para Instituições de educação e cultura

Instituições que desenvolvem ações nas áreas de educação e cultura de Alagoas e de Salvador, na Bahia, podem concorrer ao Fundo Social da Sicredi Expansão para subsidiar projetos de R$ 1 mil até R$ 10 mil. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28 de junho, no site da cooperativa de crédito. Este ano, foram disponibilizados R$ 223 mil para o financiamento dessas ações.

O Fundo Social da Sicredi Expansão busca apoiar ações com foco na educação e na cultura, contribuindo com o desenvolvimento das comunidades e exercendo o 7º princípio do Cooperativismo, que é o Interesse pela Comunidade. Os recursos disponibilizados para os projetos são provenientes do resultado da cooperativa no ano de 2020.

A inscrição de projetos é realizada por meio de formulário no site, onde também estão disponíveis o edital e orientações gerais sobre o Fundo Social. O posterior protocolo, em meio físico, do formulário e do projeto pode ser feito em qualquer agência da Sicredi Expansão.

Pode se inscrever para concorrer ao Fundo Social, pessoa jurídica sem fins lucrativos que seja associada à Sicredi Expansão no momento de receber o crédito em conta corrente (não é necessário já ser associada no ato da inscrição); se for associada, estar adimplente com a Cooperativa; tenha, no mínimo, um ano de registro do CNPJ e finalidade educacional, cultural, social, esportiva ou assistencial expressa no estatuto ou ato constitutivo.

Os projetos

De acordo com o edital, o valor mínimo por projeto é de R$ 1 mil e o Fundo Social aportará no máximo R$ 10 mil por entidade proponente, podendo cada entidade propor até três projetos.

O edital prevê que os recursos do Fundo Social sejam direcionados a projetos desenvolvidos nos municípios e comunidades onde atua a Sicredi Expansão, com público de todas as idades. No entanto, o aporte não pode ser utilizado em forma de patrocínios ou para custear eventos e despesas com salário, alimentação, fogos de artifício e aluguéis.

