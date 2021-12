Fundação Pedro Calmon lança Prêmio de R$ 7 milhões para Cultura

Os projetos e iniciativas dos segmentos do livro, leitura, memória, bibliotecas comunitárias e arquivo já podem participar do Programa Aldir Blanc, no qual é pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult). O Prêmio Fundação Pedro Calmon foi publicado nesta quinta-feira, 8, no Diário Oficial do Estado (DOE), sem prorrogação de inscrição, e tem o objetivo de premiar aproximadamente 350 propostas, com aproximadamente 7 milhões reais em todo o estado.

A Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa) é voltado aos trabalhadores da cultura e para criação de subsídios para a manutenção de espaços culturais. Além disso, busca fomentar as iniciativas culturais, estimular e promover as atividades relacionadas com bibliotecas e promover ações de fomento e difusão do livro e da leitura.

De acordo com o diretor geral da FPC, Zulu Araújo, o Prêmio “contemplará todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Teremos ações afirmativas em todas as categorias, proporcionando a inclusão plena de nossos artistas, técnicos e trabalhadores”.

Os proponentes poderão apresentar apenas uma iniciativa cultural em uma das categorias contempladas pela FPC. Na categoria Livro e Leitura serão 50 iniciativas premiadas no valor individual de R$25 mil, além de R$2 milhões para apoio a eventos literários. Também serão 50 projetos para Bibliotecas Comunitárias, no valor individual de R$ 25 mil.

Já no campo da Memória serão premiados 200 iniciativas de pesquisadores no valor unitário de R$ 4.250 mil, totalizando um valor de premiação de R$ 850 mil. E na categoria Arquivo, 40 iniciativas de instituições custodiadoras de acervos arquivísticos serão premiados no valor de R$ 41.250 mil, totalizando R$ 1.650 milhão.

Festas Literárias

Os eventos literários terão uma premiação específica na categoria livro e leitura, no valor de R$2 milhões. Serão dez iniciativas selecionadas e que devem ocorrer entre janeiro e 10 de abril de 2021.

Quem pode se inscrever?

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas com atuação cultural, e estabelecidas ou domiciliadas na Bahia há pelo menos 24 meses. Grupos e coletivos culturais que não se constituam como pessoa jurídica de direito privado deverão comprovar sua atuação no estado há pelo menos 24 meses.

Programa Aldir Blanc Bahia

O programa, criado para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visa cumprir os incisos I e III da Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020) e suas regulamentações federal e estadual. As ações são a transferência da renda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e a realização de chamadas públicas e concessão de prêmios.

