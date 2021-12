Fundação José Silveira segue à frente da gestão do Hospital Geral de Itaparica

A Fundação José Silveira venceu a licitação para a gestão do Hospital Geral de Itaparica (HGI), localizado na Ilha de Itaparica. De acordo com o Diário Oficial do Estado (DOE), a Instituição vai seguir à frente da unidade, administrando, operando e executando as ações e serviços de saúde . O contrato tem o valor total de R$ 71 milhões. O resultado da licitação foi homologado pelo secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

O Hospital Geral de Itaparica já vem sendo gerenciado pela Fundação José Silveira desde fevereiro de 2018, mediante contrato firmado junto à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O Hospital atende uma região de 66 mil habitantes dos municípios de Vera Cruz e Itaparica, além de visitantes que circulam na Ilha de Itaparica.

Entre outros avanços importantes, o Hospital Geral de Itaparica tornou-se referência como maternidade, com a realização de partos normais e atendimento à demanda de cesáreas das gestantes dos municípios vizinhos. A unidade também presta atendimento aos casos de emergência, em benefício da população da ilha.

Além disso, sob a administração da Fundação José Silveira foram realizadas diversas melhorias nas instalações da unidade, além do investimento treinamentos para atualização da equipe assistencial.

O Hospital Geral de Itaparica passou a realizar cirurgias pediátricas e foi dotado de um novo sistema integrado de informações hospitalares, além da implantação de Serviço de Fisioterapia, do prontuário eletrônico e da Ouvidoria. Foi implementado, ainda o Protocolo de Cirurgia Segura, reforçando a segurança e a qualidade da assistência aos pacientes.

