Funcionários são punidos após interno da Case morrer

A direção da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) afastou os três socioeducadores que estavam de plantão na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) do CIA, no dia em que o adolescente Bruno Carvalho de Jesus, 16 anos, foi encontrado morto no alojamento 4 da unidade de acolhimento.

Bruno foi localizado, na manhã da última quarta-feira, 14, com um lençol amarrado ao pescoço. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) investiga a morte do garoto e, a princípio, apura o fato como suicídio.

Bruno estava internado no Case do CIA há um mês, quando foi transferido da Case de Tancredo Neves, para cumprir medidas socioeducativas após se envolver em um homicídio em Teixeira de Freitas (a 811 Km de Salvador).

Ele ficou cinco meses na unidade de Tancredo Neves aguardando julgamento. Uma Comissão de Apuração Disciplinar foi criada para averiguar se houve negligência e omissão ou participação de outros internos no caso.

Mais um caso

A morte do adolescente Victor Silva, 16, no sábado, 10, também é investigada. Ele morreu no Hospital do Subúrbio, após sofrer agressões e passar 15 dias internado. Segundo a delegada Claudenice Mayo, titular da Delegacia Para o Adolescente Infrator, dois internos assumiram ter espancado Victor, em 25 de junho.

Mas ela investiga a participação de dois adultos. "Foram quatro. Mas, só dois assumiram. Temos provas de que os outros também estavam na ação", afirmou ela.

