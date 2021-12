Funcionários são baleados durante assalto a parque na Bahia

Três funcionários de um parque de diversões no município de Rodelas (a 550 Km de Salvador) foram baleados durante um assalto ao estabelecimento neste domingo, 19. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso chegou no local com uma pistola calibre 380 e atirou nas vítimas quando fugia, após recolher uma quantia em dinheiro do caixa do parque. A polícia não soube informar se um dos funcionários reagiu à ação do assaltante.

Os feridos foram levados por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para o Hospital Nair Alves de Souza, na cidade de Paulo Afonso.

Conforme a polícia, José Leandro da Silva, 20 anos, foi atingido nos braços, pernas e bacia; e Adriano Soares da Silva, 37 anos, foi baleado nos braços e pernas. A terceira vítima é Washington Ferreira da Silva. Não há mais detalhes sobre os ferimentos dele.

Segundo a direção do hospital, os pacientes foram submetidos a um processo cirúrgico e seguem internados em observação na manhã desta segunda-feira, 20.

Agentes da delegacia da cidade continuam as buscas pelo assaltante, mas, até as 10h desta segunda, o homem havia sido preso. A quantia levada pelo assaltante não foi divulgada. Após o crime, o parque funciona normalmente, segundo a polícia.

adblock ativo