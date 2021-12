Funcionários dos Correios decretam greve

Após assembleia realizada na noite desta terça-feira, 15, os funcionários dos Correios decidiram entrar em greve na Bahia e mais 20 estados do país.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Estado da Bahia (Sincotelba), a categoria reinvidica um reajuste de 12,94%, de acordo com a inflação do período, e R$ 40 de tíquete alimentação. Nesta quarta-feira, a partir das 15h, na Praça da Inglaterra, a categoria volta a se reunir para fazer uma avaliação da greve no Brasil e continuar a mobilização.

A proposta recusada pelos funcionários dos Correios foi apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e prevê $ 200 de aumento linear para todos os trabalhadores, em forma de gratificação, a ser paga: R$ 150 a partir de agosto de 2015 e mais R$ 50 a partir de janeiro de 2016, com incorporação de 25% dos R$ 200 em agosto de 2016; reajuste de 9,56% nos benefícios vale cesta, vale-alimentação/refeição.

Ainda tem o auxílio para dependentes especiais e auxílio creche/babá a partir de agosto de 2015; incorporação de R$ 150 da Gratificação de Incentivo à Produtividade, que segundo os Correios já está sendo paga desde o ano passado, sendo R$ 100 em janeiro de 2016 e R$ 50 em maio de 2016 e a manutenção do plano de saúde como está hoje (cláusula 29 do atual acordo coletivo).

