Funcionários dos Correios decidem manter a greve na Bahia

Os funcionários dos Correios do estado da Bahia decidiram, em assembleia realizada na tarde desta quinta-feira, 5, manter a greve até que a proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) seja analisada de forma detalhada pelos advogados.

Uma nova a assembleia para decidir pela aprovação ou não da greve foi marcada para esta sexta, 6, às 16h30, na Praça da Inglaterra, no Comércio.

A proposta do vice-presidente do TST, o ministro Emmanoel Pereira, prevê um reajuste retroativo de salários e benefícios a agosto de 2017 em 2,07%, balizado pelo INPC. Antes, o TST tinha sugerido que os Correios ofereçam um aumento de 3% a partir de janeiro de 2018, o que não foi aceito pela categoria.

Caso seja aprovado o encerramento do movimento grevista, a categoria volta às atividades a partir de segunda, 9. A greve por tempo indeterminado foi decidida em assembleia na noite do dia 19 de setembro.

