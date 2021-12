Funcionários de montadora em Camaçari anunciam indicativo de greve

Funcionários da montadora de veículos Ford realizaram uma assembleia com indicativo de greve, na manhã desta segunda-feira, 11, no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, a assembleia foi realizada como um processo legal para indicação de uma greve.

"A assembleia de hoje foi mais um diálogo com os funcionários. Na próxima quinta-feira, 14, faremos uma segunda assembleia para aprovação da greve. Se a Ford não se posicionar, iniciaremos a greve na terça-feira da próxima semana, dia 19", diz Júlio.

Assembleia foi realizada como um processo legal para indicar de uma greve

Ainda segundo o presidente do sindicato, a greve pode acontecer por conta de uma perspectiva de demissão em massa apresentada pela montadora, que pode acontecer no final deste mês. Júlio também denuncia que a Ford ameaça cortar benefícios dos funcionários, como salário, manutenção do clube dos trabalhadores e mensalidade dos associados da sindicato.

Em nota, a Ford informou que aguarda a retomada das negociações pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e que cumpre com a legislação vigente. Incluindo, assim, a Medida Provisória nº 873, de 1º de março de 2019, que determina, entre outros aspectos, que o recolhimento da contribuição sindical deve ser feito, exclusivamente, por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, emitido pelo sindicato e endereçado ao trabalhador.

adblock ativo