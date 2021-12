Funcionários de hospital na Santa Mônica protestam por causa de atraso salarial

Um grupo de profissionais da saúde do Hospital Bom Viver, localizado no bairro de Santa Mônica, em Salvador, realizou na manhã desta quarta-feira, 8, uma manifestação nas dependências da unidade de saúde reivindicando melhores condições de trabalho.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde), em contato com o Portal A TARDE, cerca de 250 pessoas participaram do protesto contra atrasos salariais.

"Em plena pandemia, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde ainda têm que passar por isso", lamentou o diretor de impressa do SindSaúde, Adauto Silva, que ainda informou que a situação de atraso já perdura há 60 dias. "Já são dois meses, o hospital dando prazos que não cumprem", afirmou para a reportagem.

Ainda de acordo com o líder sindical, o Ministério Público do Trabalho (MPT) será acionado para a resolução do problema. "Enquanto sindicato, buscaremos, através do diálogo, que a empresa venha pagar, além de comunicarmos ao MPT", informou.

Procurada pelo Portal A TARDE, a instituição admitiu estar passando por dificuldades.

Leia o posicionamento na íntegra:

Sobre a manifestação ocorrida na manhã desta quarta-feira, 8, no Espaço Bom Viver, a Diretoria vem a público informar:

1. Esta instituição vem enfrentando dificuldades com a inadimplência e os constantes atrasos de pagamento de algumas operadoras de planos de saúde, situação agravada pela crise sanitária atual. Este fato reflete diretamente no cumprimento das nossas obrigações trabalhistas.

2. Mas, com toda dificuldade, a folha vencida no quinto dia útil de junho será paga no dia de hoje, 8 de julho;

3. Estamos concentrando todos os esforços para o pagamento da folha vencida no dia 7 de julho. Uma negociação já está em curso para a sua regularização;

4. As dificuldades existentes estão sendo enfrentadas e vencidas para garantir o bom atendimento aos nossos pacientes. Compreendemos a situação dos nossos colaboradores e contamos, como sempre, com o compromisso profissional dos mesmos.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

adblock ativo