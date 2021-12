Funcionários de hospitais em Santo Amaro paralisam por 2h

Técnicos de enfermagem dos hospital Otávio Pedreira e da Santa Casa de Misericórdia, localizados em Santo Amaro, paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, 10, por cerca de duas horas.

Ao todo, os 270 funcionários participantes do protesto reivindicam o pagamento do décimo terceiro salário de 2013 e do salário de janeiro.

De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da bahia (Sindsaúde), a empresa respnsável pelo pagamento dos salários culpou a Secretaria Municipal de Saúde pelos atrasos. A empresa tb informou que o pagamento será feito ainda nesta segunda.



Se a promessa não for cumprida, os técnicos em enfermagem vão iniciar uma greve a partir de quinta-feira, 13.

