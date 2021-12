Funcionários de empresa são atacados durante reintegração de posse em Eunapólis

Equipes de Vigilância Patrimonial contratados pela Veracel, empresa produtora de celulose da região sul da Bahia, foram atacados por homens armados com foice e pedaços de madeira, na zona rural de Eunápolis (distante 526 km de Salvador) na manhã desta terça-feira, 2.

Por meio de nota, a Veracel informou que três vigilantes ficaram feridos e seis carros foram incendiados. Os funcionários foram encaminhados para o Hospital Regional, em Eunápolis, onde receberam atendimento e posteriormente liberados. O estado de saúde deles é considerado estável (confira nota na íntegra abaixo).

Além disso, outras três pessoas da empresa prestadora de serviços 'Plantar', também contratada pela Veracel, foram mantidas sob cárcere privado, ameaçadas de morte e forçados a executar trabalhos de interesse do grupo durante a manhã, sendo liberadas à tarde.

Segundo a empresa produtora de celulose, os trabalhos na região foram suspensos até a Justiça resolver a situação dos moradores, para garantir a segurança dos colaboradores e funcionários.

A Veracel reivindica na justiça, uma área invadida pelos sem-terra. Inconformados os agricultores vivem em clima de tensão com a empresa. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a reintegração do espaço havia sido concedida pela justiça no último dia 27, com o acompanhamento de funcionários da empresa.

adblock ativo